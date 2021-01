© AFP

O epidemiologista Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, sublinha na reunião do Infarmed desta terça-feira a necessidade de encarar a Covid-19 como uma doença crónica, especialmente no sexo feminino. "A Covid-19 transforma-se numa doença crónica."

O mesmo especialista recomenda que as pessoas que já foram infetadas devem ser mantidas em observação, como pacientes não-covid.

74 099 pessoas já receberam a primeira dose da vacina da Pfizer

Francisco Ramos, coordenador do Plano de Vacinação, sublinha que ainda não é possível dizer que já há pessoas vacinadas em Portugal - isso só acontecerá a partir da próxima semana, quando começar a ser administrada a segunda dose da vacina da Pfizer/BioNTech.

O número atual estabelece que já mais de 74 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech.

"Portugal recebe esta semana as primeiras vacinas da Moderna", indicou o mesmo responsável. No entanto, a situação meteorológica que vigora em Espanha poderá ter impacto na chegada das doses ao país.

Vacina da Pfizer sem reações adversas

Francisco Ramos considera como "boas notícias" o facto de não ter existido "nenhuma notificação de reações adversas" ou rejeição da vacina em Portugal.

O coordenador do plano de vacinação considera ainda que a aprovação da vacina da AstraZeneca será um momento decisivo para o país, já que poderá garantir 1,4 milhões de doses para administrar, acelerando a vacinação em Portugal.