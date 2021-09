Covid em duas imagens: 11 concelhos com mais de 500 novos casos

© Artur Machado / Global Imagens

O Dinheiro Vivo e a Mapidea juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as sextas-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 19 de agosto a 1 de setembro, foram reportados mais 29031 casos ao nível do concelho. Onze concelhos apresentaram mais de 500 novos casos.

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 1921, por Braga com 965, por Sintra com 873, pelo Porto com 700 e por Cascais com 628.

Evolução do nível de risco por concelho

Durante este período, seis concelhos estão classificados como de risco extremamente elevado: Montalegre, Ribeira da Pena, Marvão, Fronteira, Albufeira e Lagos. Vinte e sete concelhos estão classificados como de risco muito elevado.



Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com