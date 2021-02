Covid em duas imagens: 103 concelhos saíram do risco extremamente elevado

Porto, 03/ 03/ 2021- Ambulâncias transportaram doentes Covid-19 do Hospital Amadora Sintra para o Hospital de São João no Porto. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Numa altura em que o país já está no segundo confinamento geral há mais de um mês e os números da pandemia estão a baixar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo traçam um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 3 a 16 de fevereiro, foram reportados mais 50480 casos ao nível de concelho. Doze concelhos apresentaram mais de 1000 novos casos (eram vinte e quatro no período anterior).

O top 5 continua a ser totalmente preenchido com concelhos da região de Lisboa, saindo Odivelas e entrando Cascais: Lisboa com 3674, Sintra com 3268, Loures com 1506, Cascais com 1397 e Amadora com 1386.

Evolução do nível de risco por concelho

O número de concelhos classificados como de risco extremamente elevado diminuiu significativamente, para 15, quando comparado com os 118 concelhos de 9 de Fevereiro (103 saíram assim do risco extremamente elevado) ou ainda os 218 concelhos de 2 de Fevereiro. O número de concelhos classificados como de risco muito elevado desceu para 94 (122 a 9 de Fevereiro).

Em conjunto, estes concelhos, representam 46% da população residente.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com