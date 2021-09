Covid em imagens: apenas Lisboa registou mais de 500 novos casos entre 9 e 22 de setembro

Mapidea 24 Setembro, 2021 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

O Dinheiro Vivo e a Mapidea juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as sextas-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 9 a 22 de setembro, foram reportados mais 12 487 casos ao nível do concelho. Apenas Lisboa apresenta mais de 500 novos casos. O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 754, por Sintra com 384, pelo Porto com 366, por Vila Nova de Gaia com 303 e por Cascais com 291.

Evolução do nível de risco por concelho

Durante este período, apenas o concelho de Barrancos foi classificado como de risco extremamente elevado. Sete concelhos foram classificados como de risco muito elevado: Albufeira, Alcoutim, Celorico da Beira, Penela, Póvoa de Lanhoso, São Brás de Alportel e Vidigueira.

Incidência Cumulativa AML vs AMP

Durante o período de 9 a 22 de setembro, a Área Metropolitana de Lisboa continua a registar valores de incidência mais elevados do que a Área Metropolitana do Porto. A AMP contabilizou 1893 novos casos, a que correspondeu uma incidência cumulativa de 110 casos por 100 mil habitantes. A AML contabilizou 3320 novos casos, o que se traduziu numa incidência cumulativa de 116 casos por 100 mil habitantes. Ambas as regiões têm continuado a registar um decréscimo quanto ao número de casos novos nas últimas semanas.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com