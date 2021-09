Covid em imagens: Coneça os 5 concelhos com mais de 500 novos casos

Pedido de certificados de vacinação e teste de covid na restauração foi uma das medidas implementadas pelo governo no combate ao aumento de transmissão do Covid-19 (Imagem de arquivo) © Igor Martins / Global Imagens

Mapidea 10 Setembro, 2021 • 18:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Dinheiro Vivo e a Mapidea juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as sextas-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 26 de agosto a 8 de setembro, foram reportados mais 22 995 casos ao nível do concelho. Cinco concelhos apresentaram mais de 500 novos casos.

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 1437, por Sintra com 689, por Braga com 659, por Guimarães 553 e pelo Porto com 542.

Evolução do nível de risco por concelho

Durante este período, dois concelhos estão classificados como de risco extremamente elevado: Montalegre e Albufeira. Quinze concelhos estão classificados como de risco muito elevado.

Média de novos casos na AML

Durante o período de 12 de agosto a 8 de setembro, foram reportados mais 14727 casos na Área Metropolitana de Lisboa. Os concelhos de Lisboa e de Sintra concentraram 37% do total desses novos casos.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com.