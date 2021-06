Covid em três imagens: seis concelhos com mais de 500 novos casos

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Numa altura em que os número da pandemia voltam a subir, especialmente na Área Metropolitana de Lisboa, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as sextas-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 10 a 23 de junho, foram reportados mais 14298 casos ao nível de concelho. Seis concelhos apresentaram mais de 500 novos casos.

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 2232, por Sintra com 975, por Cascais com 602, por Loures com 543 e por Oeiras com 516.

Evolução do nível de risco por concelho

Durante este período não existiram concelhos classificados como de risco extremamente elevado. Dois concelhos estão classificado como de risco muito elevado: Albufeira e Constância. Vinte e cinco concelhos estão classificados como de risco elevado.

Média de novos casos na AML

Durante o período de 26 de maio a 23 de junho, foram reportados mais 12229 casos na Área Metropolitana de Lisboa. Os concelhos de Lisboa e de Sintra concentraram 40% do total desses novos casos.