Covid leva jovens a preferir o carro aos transportes públicos

Filas para autocarro na rua de Fernandes Tomás e Bolhão, no Porto. © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Dinheiro Vivo 04 Dezembro, 2020 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de divulgados os resultados do Carnext.com Millennial Car Survey 2020, um inquérito realizado pelo CarNext.com, principal mercado online europeu de carros usados, é possível afirmar que a maioria dos jovens preferem evitar os transportes públicos, com com 71% a dizer que o que os levou à mudança foi o menor risco de transmissão da covid-19 nas viagens de automóvel.

A acrescentar aos números anteriores, ainda 51,6% dos inquiridos afirma ter agora uma maior probabilidade de conduzir para uma ocasião especial nesta época festiva, em relação ao ano passado, com 50% dos portugueses presentes no estudo a concordar que à medida que envelhecem preferem conduzir em vez de andar de transportes públicos.

"Os millenials têm sido considerados como a geração que depende dos transportes públicos e das boleias, mas a pandemia da covid-19 mudou claramente a forma como eles pensam sobre a mobilidade. Embora os millenials expressem menos medo em relação à covid-19, vêem agora o carro privado como a opção mais segura no novo normal", refere Luís Lopes, diretor-geral da CarNext.com.

O inquérito contou com a participação de 500 millenials portugueses, entre os 24 e os 35 anos, no entanto inclui respostas de um total de 3.000 condutores entre esse intervalo de idades, de seis países: França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal e Espanha.