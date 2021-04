Covid. Plataforma de autoagendamento deverá estar disponível em 15 dias

Henrique Gouveia e Melo, coordenador da 'task force' do plano de vacinação © FERNANDO VELUDO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2021 • 14:26

O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19, através de uma plataforma digital, está a ser concluído, devendo estar em funcionamento daqui a 15 dias, adiantou neste sábado o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.

"O autoagendamento está a ser terminado, vai ainda ser testado e, só depois, é que vai entrar, segundo a linguagem informática, em produção. Espera-se a entrada em produção daqui a 15 dias", afirmou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo numa visita ao centro de vacinação de Gondomar, no distrito do Porto.

Nos últimos tempos "aconteceram coisas", nomeadamente relacionadas com as vacinas, que fizeram com que houvesse outras prioridades para resolver "mais urgentemente", justificou.

O coordenador da 'task force' lembrou que o mundo está a mudar e o planeamento tem de se adaptar a essas mudanças.

Já sobre a vacinação dos professores, processo que decorre este fim de semana, o vice-almirante Gouveia e Melo disse estar a ser administrada a vacina da Pfizer por "motivos logísticos".

"A operação é muito complexa logisticamente, a grande maioria das pessoas [vacinadas este fim de semana] faz parte de uma faixa etária em que é aconselhável a vacina da Pfizer ou da Moderna", referiu.

O responsável defendeu que tem de haver uma distribuição diversificada das diferentes vacinas no território nacional, não fazendo sentido concentrar vacinas por regiões.

Recuperados entram na segunda fase

As pessoas recuperadas da covid-19 vão ser integradas na segunda fase de vacinação, estando a norma a ser elaborada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), garantiu o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo disse ter havido uma "alteração de conceito", tendo sido decidido que os recuperados vão ser vacinados nesta segunda fase.

"Na primeira fase havia escassez de vacinas e, considerando que as pessoas recuperadas estavam de alguma forma imunizadas, o que se fez foi concentrar as vacinas onde eram mais necessárias", explicou.

Contudo, acrescentou, nesta segunda fase, havendo uma maior abundância de vacinas, os recuperados vão entrar no processo de vacinação como qualquer outro cidadão.

Questionado sobre se esses vão receber uma ou duas doses, Henrique Gouveia e Melo afirmou que é necessário que a DGS se pronuncie sobre qual a melhor metodologia, não tendo atualmente "respostas imediatas".

Não ser vacinado é...

O coordenador da 'task force' afirmou, ainda, que recusar ser vacinado contra a covid-19 é fazer parte do "totoloto" de "um em 600 portugueses" que em 2020 morreu com a doença.

"Não ser vacinado significa ser um em 600 portugueses que no ano passado morreu, se a pessoa quer estar nesse totoloto acho que não é uma boa solução", disse no final de uma visita ao centro de vacinação de Gondomar.

Sobre os receios das pessoas em serem vacinadas com a vacina "a ou b", porque causam "este e aquele problema", Henrique Gouveia e Melo frisou que acontece "um caso em um milhão", "muito diferente de um caso em 600".

As pessoas têm de perceber de que lado querem estar, avisou, acrescentando que não vacinar não significa estar "numa bolha isolada e conseguir fugir ao problema".

O coordenador da 'task force' reforçou que é "muito mais perigoso" não ter a vacina do que ter a vacina.

"Não me parece que seja uma boa decisão [não tomar a vacina], a decisão é individual, cada um tem liberdade para decidir, mas não tomar a vacina é, na minha modesta opinião, um erro e constitui um perigo para a pessoa e para a sociedade", vincou.