CR7 ganha campeonato dos carros

Cristiano Ronaldo © LUSA

Com 1600 cavalos de potência, 380 km/h de velocidade máxima, 2,5 segundos para chegar a 100 km/h e 8,8 milhões de euros de preço, o Bugatti Centodieci é o carro mais raro de entre todos aqueles que os craques da bola guiam. Está nas mãos de Cristiano Ronaldo, um jogador muito mais caro do que o seu bólide mas, embora naqueles piques dele não pareça, não tão rápido. CR7, que tem ainda um McLaren Senna, entre outros objetos de coleção, é dono de um dos únicos dez Bugatti Centodieci do planeta.

A lista dos jogadores com os carros mais exclusivos foi feita pelo jornal brasileiro especializado Chaves Na Mão e coloca, logo atrás do português do Al Nasr, o inevitável Lionel Messi, dono de um Ferrari Spider Scaglietti, arrematado por 32 milhões num leilão onde bateu... CR7. O génio argentino é ainda dono de um Maserati Gran Turismo MC Stradale, de um Cadillac Escalade e de um Pagani Zonda Tricolore.

No top 3, claro, Neymar. O Maserati MC12, modelo raro da construtora italiana produzido entre 2004 e 2005, possui apenas 50 unidades comercializadas em todo o mundo e pode atingir a marca de 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Além disso, outro veículo de destaque da coleção do atleta brasileiro é um Ferrari GTC4 Lusso.

Pierre-Emerick Aubameyang, sétimo da lista, tem um Lamborghini Aventador, o que não seria tão extraordinário assim, não fosse pelo facto de ser cromado - o gabonês tem mais três modelos da marca italiana, outros dois da Ferrari, além de um Porsche e um Rolls Royce, quase todos cromados, uma das suas manias.

Karim Benzema tem um exclusivo Bugatti Chiron, o que lhe garante o sexto posto na classificação. Além disso, a garagem do francês abriga ainda um Bugatti Veyron Pur Sang, um Ferrari 488 Pista, um Mercedes SLR e um Lamborghini Aventador.

O belga Lukaku, que tem um Maserati MC20 avaliado em 210 mil euros, é embaixador da marca italiana - tem ainda um Levante Trofeo, um Ghibli e um Gran Cabrio, considerado um modelo raro. Além disso, o quinto da lista é dono de ferraris, bentleys, rolls-royces e outros porque, quando joga em clubes ingleses, usa modelos locais; quando atua em Itália, opta pelos made in Italy.

O item que coloca Paul Pogba no quarto lugar da lista é um Lamborghini Aventador SV, modelo que conta com apenas 600 unidades lançadas no mercado e é avaliado em cerca de 500 mil euros. Mas o francês ainda tem um McLaren P1, um Ferrari 488 GTB, um Ferrari 812 Superfast e um Rolls-Royce Wraith, num total de dois milhões de euros.

Haja velocidade, dinheiro e garagens espaçosas.