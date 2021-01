Creches continuam encerradas na primeira quinzena de fevereiro

Criança, creche, filhos, escola © Pixabay

Mariana Vieira da Silva em resposta aos jornalistas durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros desta tarde, explicou que as creches vão manter-se encerradas durante a primeira quinzena de fevereiro, no âmbito do estado de emergência que entra em vigor no próximo sábado.

"Todos os níveis de ensino e apoio social estão encerradas. As creches nesta quinzena vão estar encerradas", disse a ministra da Presidência.

Já o ministro da Educação garantiu que o ensino à distância também aprovado - e que começa a 8 de fevereiro - aplica-se a todos os níveis de ensino. Quanto ao calendário escolar, Tiago Brandão Rodrigues indicou que os três dias que, anteriormente estavam previstos como interrupção de Carnaval, vão ser de atividades letivas.

"Nas férias da Páscoa, que já tinham sido diminuídas, dia 25 e 26 pelo menos, serão de atividades lectivas", indicou e acrescentou que haverá também mais uma semana no final do ano letivo.