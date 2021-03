Creches e jardins-de-infância poderão abrir na próxima semana. Serviços ainda não, indica PAN

O líder do PAN - Pessoas Animais Natureza, André Silva (D), acompanhado pela líder parlamentar, Inês de Sousa, fala aos jornalistas após uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa (ausente na foto), onde debateram a necessidade de medidas mais restritivas para travar o aumento de contágios do novo coronavírus (covid-19) em Portugal, no Palácio de São Bento, em Lisboa, 09 de janeiro de 2021. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

