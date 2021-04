Credores aceitam apresentação de plano de insolvência da dona do Zmar

Parque de campismo Zmar © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

A decisão foi tomada na assembleia de credores, realizada hoje no tribunal de Odemira, no distrito de Beja, onde foi também deliberada a manutenção da atividade da empresa, acrescentou a mesma fonte.

O plano de insolvência terá de ser apresentado num prazo de 180 dias.

A Multiparques a Céu Aberto -- Campismo e Caravanismo em Parques, S.A., com sede no concelho de Odemira, é proprietária do Zmar, inaugurado em junho de 2009.

O complexo ocupa uma área de 81 hectares neste concelho do litoral alentejano, incluindo um eco-hotel com tipologias T1 a T3, espaços para tendas e caravanas, parque aquático com piscinas descoberta e coberta, zona desportiva, restaurante e bar.

O parque de campismo, distinguido com mais de uma dezena de prémios nas áreas do turismo e sustentabilidade, foi classificado como projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) e implicou um investimento de "cerca de 25 milhões de euros".

A Multiparques acabou por ser declarada insolvente pelo Juízo de Competência Genérica de Odemira em 10 de março deste ano.

O pedido de insolvência teve como requerente a sociedade Ares Lusitani -- Stc, S.A., que tem uma participação de 56,6% na empresa.

A Multiparques tem cerca de 420 credores, que reclamam créditos num valor superior a 40 milhões de euros.

Apesar da insolvência da empresa proprietária, o Zmar vai continuar a funcionar e deve reabrir "muito em breve", disse à Lusa, em 13 de abril, a coordenadora do departamento de 'marketing' do empreendimento, Francesca Mello Breyner.