Crianças e jovens internados com covid disparam 226% em janeiro. São 88 (8 nos cuidados intensivos)

Os números podem surpreender alguns, mas demonstram que a doença covid-19 embora tenha efeitos mais devastadores nos mais idosos (a mortalidade acima dos 70 anos ou em pessoas com doenças crónicas é bem mais elevada), também não deixa os jovens incólumes e as novas variantes não ajudam.

Dados da Direção-Geral de Saúde a que o Dinheiro Vivo teve acesso revelam que o número de jovens abaixo dos 29 anos internados nos hospitais portugueses é relevante e cresceu de forma clara em janeiro.

No domingo, 31 de janeiro (são os dados mais recentes que nos foram disponibilizados), existiam 88 crianças e jovens com menos de 29 anos em enfermaria (55 na faixa etária dos 20-29, 17 na dos 10-19 e 16 com menos de nove anos). Desses, oito estavam nos cuidados intensivos (seis deles na faixa entre os 20 e 29 anos).

Esse registo é o pior em Portugal desde que a pandemia começou e consiste num aumento de 226% de crianças e jovens internados no espaço do mês. A 30 de dezembro, precisamente um dia antes da passagem de ano (que pode ter tido efeito nos números de contágios e internamentos) o valor, embora alto, era bem menos grave: existiam 27 pessoas com menos de 29 anos em enfermaria nos hospitais nacionais e só dois nos cuidados intensivos.

Até janeiro, o pior registo anterior da pandemia tinha sido no chamado pico da segunda vaga. A 30 de novembro registavam-se 47 jovens com menos de 29 em enfermaria, cinco deles nos cuidados intensivos.

Durante o mês de janeiro houve indicações de que ao contrário do que se verificou durante a primeira vaga, os doentes são agora cada vez mais jovens e com sintomas mais preocupantes, dizia há duas semanas à TVI a médica internista do Hospital dos Covões, Sandra Xavier.

Novas variantes com influência?

As novas variantes do SARS-CoV-2 (especialmente a de origem inglesa no caso português) também estarão a chegar de forma mais fácil aos mais novos, já que infetam mais gente e mais facilmente (ainda não se sabe se provoca doença mais grave). Certo é que no sábado passado no serviço de infecciologia do Hospital Dona Estefânia (pediátrico) as camas estavam todas ocupadas esta semana com jovens de todas as idades, desde um bebé com 12 dias ao mais velho com 17 anos, como indicava o Público.

Já antes, em outubro, uma reportagem do DN dava conta de alguns jovens saudáveis que foram surpreendidos pela doença. "Nunca pensei ficar em estado grave", era indicado sobre pessoas saudáveis entre os 20 e os 30 anos que foram para os cuidados intensivos.

O registo na faixa etária dos 30 aos 39 anos é igualmente relevante: passou-se dos 49 internados (12 nos cuidados intensivos) do final de dezembro para os 131 (24 nos cuidados intensivos) a 31 de janeiro, um crescimento de 167% (100% nos doentes em UCI).

Percentagem de jovens internados subiu

A demonstrar que há um aumento dos jovens internados com problemas relacionados com a covid-19 está o registo total de doentes internados. A nível geral, a 30 de dezembro estavam internados em enfermaria 2840 pessoas, 482 delas em unidades de cuidados intensivos (UCI). Já a 31 de janeiro o registo total 6869 (865 em UCI), um aumento de 141% de internados e de 79,4% de pessoas nos cuidados intensivos.

Este é um registo inferior ao do aumento de jovens com covid a darem entrada no espaço de um mês nos hospitais portugueses (os tais 226%, com aumento de 300% nas UCI já que passaram de duas pessoas para oito).

Óbitos de jovens aumentam 44,4%

Esta terça-feira (dia marcado pela descida de infeções registadas e no redução no número internamentos) ficou-se a saber que mais uma das vítimas mortais em Portugal com problemas associados à covid-19 registadas no dia 1 de fevereiro tinha menos de 30 anos. O vírus também tem sido trágico para alguns jovens e esses números também aumentaram durante janeiro - sabe-se que pessoas com diabetes, obesidade ou outras doenças crónicas (especialmente respiratórias) estão sob maior risco face à covid-19.

Entre 1 de janeiro e até 1 de fevereiro morreram por problemas ligados à covid mais quatro jovens dos 20 aos 29 anos (três rapazes e uma rapariga), elevando o número de 9 óbitos para os 13 atuais, um aumento de 44,4% no pior mês da pandemia que, oficialmente, já leva 11 meses no país.