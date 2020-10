Cristiano Ronaldo infetado com covid-19 e em isolamento

Cristiano Ronaldo © EPA

A notícia foi dada pela própria Federação Portuguesa de Futebol, que indica que Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após ter teste positivo para a covid-19, por isso, não só defrontar amanhã à noite a Suécia em Alvalade, como fica desde já em isolamento e vai falhar os próximos jogos da Juventus.

"O internacional português está bem, sem sintomas", diz a FPF, que adiou a conferência de imprensa de antevisão do jogo prevista para esta manhã, quando se tentava ver se o contra-teste a Ronaldo confirmava ou não que o jogador está infetado.

É ainda explicado que os restantes jogadores da Seleção não terão sido afetados: "Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol."

A seleção portuguesa tem tido vários casos desde a semana passada. Depois de José Fonte, foi a vez de Anthony Lopes e, agora, Cristiano Ronaldo.

Portugal joga amanhã à noite - 19h45 - com a Suécia em jogo a contar para a Liga das Nações, onde Portugal lidera o grupo 3 da série A com os mesmos pontos do que a França (após o empate em Paris no domingo). Ronaldo bisou frente à Suécia em setembro (em jogo em que marcou o seu golo 100 e 101 pela Seleção) e fica agora arredado do reencontro.