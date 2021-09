Cristina Portugal: EDP e Goldenergy recordam dedicação e independência

Maria Cristina Portugal. © Jorge Amaral / Global Imagens

"A EDP manifesta o seu pesar e envia sentidas condolências à família, amigos e colegas da Dra. Maria Cristina Portugal. No seu percurso profissional e sobretudo ao longo do período em que esteve à frente do Conselho de Administração da ERSE, a Dra. Maria Cristina Portugal foi sempre um interlocutor independente, rigoroso e com um claro foco no desenvolvimento e melhoria do setor energético", diz a elétrica.

A Goldenergy, por sua vez, "lamenta o seu falecimento tão precoce", e "agradece toda a dedicação e empenho de Maria Cristina Portugal no desenvolvimento do setor energético português".

"Em meu nome e da Goldenergy, expresso as nossas sinceras condolências à família de Maria Cristina Portugal, uma pessoa muito humana e excelente profissional, que muito deu ao setor da energia, contribuindo para o desenvolvimento das energias sustentáveis em Portugal e exigindo a empresas como a nossa a total garantia de cumprimento dos níveis máximos de rigor, sempre em defesa dos consumidores", refere Miguel Checa, presidente executivo da Goldenergy.

A jurista, que era vogal da ERSE, foi a primeira nomeação para uma entidade reguladora após a revisão da lei-quadro, tendo sido nomeada em Conselho de Ministros em 04 de maio, em substituição de Vítor Santos, após final do respetivo mandato.

Desde maio de 2016 até assumir a presidência da ERSE, Cristina Portugal foi vogal da entidade reguladora, com larga experiência profissional na área da defesa dos consumidores na associação de defesa do consumidor Deco e no conselho tarifário da ERSE.

Chegou à presidência da entidade reguladora da energia na sequência do final do segundo mandato do professor do ISEG Vítor Santos, que chegou à ERSE também como vogal, em maio de 2006, e assumiu a presidência em janeiro do ano seguinte, em substituição de Jorge Vasconcelos.

A presidente da ERSE morreu hoje de madrugada, aos 56 anos, informou o regulador do setor da energia.