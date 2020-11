CTT cria app de filatelia inovadora a nível mundial com realidade aumentada

Dinheiro Vivo 09 Novembro, 2020 • 14:30 Partilhar este artigo Facebook

O circuito de informação impresso contém um poema de Miguel Torga e a emissão intitula-se de "É Tempo de Esperança". Raul Moreira, diretor de Filatelia dos CTT afirma em comunicado que o pretendido é "mostrar que a esperança no futuro é imprescindível" e que é esta que nos vai ajudar a ultrapassar a mais recente crise pandémica.

O material inovador que é utilizado, permite alojar circuitos de informação digital e para a execução do bloco, os CTT contaram com a parceria da NextReality, empresa que desenvolveu o primeiro selo com realidade aumentada e que criou agora a aplicação App CTT Filatelia, que possibilita a leitura da informação contida no selo.

Para usufruir desta nova experiência, o utilizador deve instalar a aplicação "CTT Filatelia", disponível na App Store ou na Play Store, executar a mesma no smartphone ou tablet e seguir as instruções do chat que irá encontrar na app para descobrir a mensagem codificada.