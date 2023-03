Cunha Vaz e Vhils celebram 480 anos de portugueses no Japão

Dinheiro Vivo 03 Março, 2023 • 15:50 Partilhar este artigo Facebook

No âmbito das comemorações dos 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão, a obra de Alexandre Farto aka Vhils foi revelada nas novas instalações da Embaixada de Portugal no Japão, com a presença do embaixador de Portugal no Japão, Vítor Sereno, do artista plástico português, Alexandre Farto, e do presidente da Cunha Vaz & Associados, António Cunha Vaz.

"Realizada in situ, por Alexandre Farto aka Vhils, a obra celebra os 480 anos do primeiro encontro entre Portugal e o Japão e eterniza a plurissecular amizade luso-nipónica através de uma linguagem contemporânea e que ficará, para sempre, patente na entrada do novo edifício da Embaixada de Portugal no Japão", conta a CVA.

"Recorde-se que em 1543 três navegadores portugueses - António Mota, António Peixoto e Francisco Zeimoto - desembarcaram na ilha de Tanegashima, na ponta sul do arquipélago, tornando-se os primeiros europeus no Japão." Durante aproximadamente um século, e até ao chamado "Édito de Exclusão" de estrangeiros, os portugueses levaram vários exemplos da cultura e civilização europeias para o Japão, tendo-se Portugal tornado, no final do século XVI, o primeiro país europeu a receber oficialmente emissários japoneses.

A concretização do projeto resulta do estabelecimento de um protocolo entre a Embaixada de Portugal em Tóquio, a Cunha Vaz & Associados e Vhils para a criação de uma obra de arte única para assinalar a ligação histórica dos dois países e da vontade dos três parceiros em dar a conhecer mais sobre este legado através de uma linguagem universal que é a arte, afirmando a ligação à cultura e contribuindo para levar Portugal além-fronteiras.