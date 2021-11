DCIAP confirma 33 mandatos de busca e 20 milhões sob suspeita

Diário de Notícias 22 Novembro, 2021 • 17:33 Partilhar este artigo Facebook

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal confirma que foram cumpridos esta segunda-feira 33 mandatos de busca. Estão em causa suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, num montanyte que pode ser superior a 20 mihões de euros.

Eis o comunicado na íntegra.

"Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, alínea b), do Código de Processo Penal, informa-se:

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal cuja investigação se encontra a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e conta com a estreita colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP), foram cumpridos, no dia de hoje, 33 mandados de busca, principalmente no Porto e em Lisboa, abrangendo instalações de sociedades, incluindo uma SAD e uma instituição bancária, bem como diversas residências.

As diligências de recolha de prova visam investigar a suspeita de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios.

Estão em causa factos ocorridos pelo menos desde 2017 até ao presente, com forte dimensão internacional e que envolvem operações de pagamento de comissões de mais de 20 (vinte) milhões de euros.

Na execução das buscas participaram 85 elementos da Inspeção Tributária da AT e da PSP, bem como magistrados do Ministério Público.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça."

O Ministério Público e a Autoridade Tributária estão a realizar, nesta segunda-feira, buscas à SAD do FC Porto, a dirigentes desportivos e a empresários de futebol devido a suspeitas relacionadas com contratos de direitos televisivos dos jogos dos dragões.

Fonte ligada ao processo confirmou à Lusa que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Autoridade Tributária, apoiados por elementos da PSP, estão igualmente a fazer buscas à casa do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e às instalações do clube.

A mesma fonte indicou que este inquérito é um processo autónomo do Cartão Vermelho, no qual no último verão o Ministério Público investigou crimes económicos relacionados com o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que chegou a ser detido. Essas diligências incluíram também o filho, Tiago Vieira, e os empresários José Manuel dos Santos e Bruno Macedo.

Também as casas dos empresários Pedro Pinho e de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto estão a ser alvo de buscas na operação levada a cabo na manhã desta segunda-feira, adianta a revista Sábado, indicando que podem estar em causa suspeitas de fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais.