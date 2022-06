De Groves a Neymar. As transferências mais caras de sempre

Neymar, jogador brasileiro de futebol © EPA/CLEMENS BILAN

Disposto a tudo para ser campeão inglês pela primeira vez, o Aston Villa investiu em Willie Groves, um atacante escocês do rival West Bromwich Albion, o que tinha e o que não tinha - 100 libras. Com a sua pequena (grande, para a época) loucura, o Villa inaugurava, em 1893, o mercado de transferências.

Aproximadamente 124 anos depois daquele negócio, o Paris Saint-Germain, um dos novos ricos do futebol, gastou, em 2017, mais de 222 milhões de euros em Neymar, a mais cara transferência da história.

O caminho, entretanto, teve algumas marcas históricas. Doze anos após Groves, o atacante Alf Common tornou-se o primeiro jogador a valer quatro dígitos, ao trocar o Sunderland pelo Middlesbrough, por 1000 libras, novamente em Inglaterra, pioneira no profissionalismo.

O argentino Bernabé Ferreyra, que rendeu 50 mil dólares ao Tigre ao assinar pelo poderoso River Plate, foi o primeiro protagonista de uma grande transferência fora das ilhas britânicas.

E em 1954, o uruguaio Juan Schiaffino, ao trocar o Peñarol pelo Milan por 52 milhões de liras, inaugurou o fluxo, comum até hoje, de talentos sul-americanos para a Europa.

O poderoso Barcelona perdeu a cabeça ao pagar seis milhões de florins por Johan Cruyff, do Ajax, em 1973, mas loucura mesmo foi a cometida pelo pequenino Vicenza para ter Paolo Rossi no seu plantel - 2,6 mil milhões de liras.

Diego Maradona foi, por duas vezes seguidas, o mais caro do globo, do Boca Juniors para o Barça, em 1982, e do Barça para o Nápoles, em 1984, antes de um apenas razoável italiano, Gianluca Lentini, sair do Torino para assinar pelo Milan, em 1992, numa era pré-lei Bosman e pré-livre circulação de trabalhadores no espaço europeu em que os jogadores nativos valiam ouro.

Em 1997, Ronaldo Fenómeno foi do Camp Nou para o Inter por 28 milhões de euros, menos de metade do que o Real Madrid pagou por outro culé, o português Figo, chegado à capital espanhola em 2000 por 60 milhões de euros. O mesmo Madrid pagaria 77,5 milhões à Juventus por Zidane no ano seguinte e, já em 2009, 94 milhões por CR7, ex-Manchester United, antes de voltar a perder a cabeça pelo galês Gareth Bale, do Tottenham, que custou 101 milhões, em 2013.

A barreira dos 200 milhões foi batida por Neymar, há cinco épocas, mas o jogador brasileiro ex-Barcelona, apesar de já ter ganho quatro ligas francesas, ainda não cumpriu o sonho de levantar a Liga dos Campeões pelo PSG. Groves, por sua vez, chegou, viu e venceu o tão ansiado campeonato inglês pelo Villa logo em 1894.