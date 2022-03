Deco chumba 74 % das autarquias nas medidas para as alterações climáticas

Matosinhos Sul. As praias do Porto corem o risco de desaparecer devido à erosão costeira © Rui Oliveira/Global Imagens)

A associação de consumidores Deco considera que cada autarquia deve ter o seu plano para fazer face às alterações climáticas e apenas 81 o fizeram. As outras 227 (73,6%) não têm qualquer iniciativa ou integram medidas intermunicipais, por exemplo por região, e foram chumbadas.

A associação espera contar com o apoio dos consumidores para exigirem às autarquias que se preparem para o que ai vem. E hoje, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, lança uma campanha e uma aplicação digital para que cada pessoa faça a avaliação do seu concelho. Está disponível em https://deco.pt/alteracoes-climaticas.

"Entendemos que os que aderiram a um plano intermunicipal não é suficiente para a especificidade de cada concelho", justifica Susana Correia, jurista da Deco e uma das autoras do estudo.

Dá o exemplo da região do Algarve em que há um plano intermunicipal que inclui os 16 concelhos da região e com realidades tão diferentes como são as de Alcoutim e Albufeira. Entretanto, Loulé e Faro elaboraram as suas próprias medidas. "Sentiram a necessidade de terem um plano próprio", explica a jurista.

A página na Internet faz parte do lançamento da campanha "O que é o seu município pode fazer por si?". Podem perceber como está a autarquia nos parâmetros estabelecidos pela Deco, mas também podem denunciar as deficiências locais nesta matéria.

Doca da Marinha, no Terreiro do Paço. em Lisboa, cidade que corre risco elevado de inundações © André Luís Alves / Global Imagens

Consideram que as alterações climáticas são uma realidade e dão alguns exemplos. As praias do Porto podem desaparecer com o aumento da erosão costeira. Lisboa corre um risco elevado de inundações. As temperaturas do ar podem subir 3.º C em Évora, também as do mar, razão pela qual algumas espécies marinhas correm perigo na Ria Formosa.

Nas ilhas, Ponta Delgada está sujeita a galgamentos e inundações costeiras frequentes; Funchal poderá ter grandes quedas de chuva, o que leva a deslizamentos de terras.

A associação analisou as medidas dos 308 municípios para enfrentar as alterações climáticas e concluiu que 55 não têm qualquer plano de adaptação. Entre as autarquias que têm plano, 172 aderiram a iniciativas intermunicipais. Considerou que "apenas 81 concelhos estão preparados para as alterações climáticas".

Forte precipitação em março de 2021 que provocou inundações e deslizamentos no Funchal © Helder Santos/Aspress/Global Imagens

Também a informação dos sites das autarquias foram avaliados, concluindo os técnicos que apenas 11 (3,6%) têm a classificação de "boa" preparação. São os de Cascais, Faro, Leiria, Lisboa, Loulé, Mafra, Maia, Porto, Setúbal, Torres Vedras e Viana do Castelo.

Estudaram a prestação das autarquias em cinco parâmetros: impacto das alterações climáticas, medidas implementadas, pegada ecológica, plano de adaptação às alterações climáticas e informação disponível sobre os planos.. A esmagadora maioria "precisa de melhorar", totalizando 270 (97,7%) as que devem fazer mais pelo clima.

Vinte e sete (8.8% ) tiveram uma classificação "satisfatória", avaliação que pode ser consultada na referida página na Net.