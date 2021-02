Demitiu-se Francisco Ramos da liderança do programa de vacinação contra covid-19

Francisco Ramos deixa liderança do programa de vacinação contra covid-19 © PAULO SPRANGER / Global Imagens

Francisco Ramos, o coordenador da task force da vacinação, apresentou na terça-feira a sua demissão do cargo.

"O Ministério da Saúde informa que o Coordenador da Task Force para a Elaboração do "Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal", Dr. Francisco Ventura Ramos, renunciou ontem ao cargo, por irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente do Conselho de Administração", pode ler-se numa nota do ministério da Saúde, desta quarta-feira.

"O funcionamento da Task Force mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação, nomeados pelo Despacho n.º 11737/2020", esclarece ainda.

"Ao tomar conhecimento de irregularidades no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha, do qual sou Presidente da Comissão Executiva, considero que não se reúnem as condições para me manter no cargo de coordenador da task force para a elaboração do Plano de Vacinação Contra a COVID-19 em Portugal. Assim, apresentei ontem, dia 2 de fevereiro de 2021, à Senhora Ministra da Saúde, a renúncia ao cargo", justifica, por seu turno, Francisco Ramos.