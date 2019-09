Democratas avançam com impeachment contra Donald Trump

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, anunciou hoje a abertura de um processo que visa a destituição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pelosi, até agora relutante em seguir o caminho do pedido de destituição do presidente que outros já exigiam antes, decidiu agora avançar. “Ninguém está acima da lei”, disse a líder democrata da Câmara dos Representantes que anunciou assim a abertura formal de um processo de impeachment contra o Presidente Donald Trump.

O que está em causa? Trump é suspeito de ter, numa conversa com o presidente ucraniano Volodimir Zelenskii, indicado que só iria desbloquear a ajuda norte-americana à Ucrânia se fosse aberta uma investigação ao filho de Joe Biden, o candidato democrata favorito a ser adversário de Trump nas presidenciais de 2020.

O caso, a comprovar-se, é definido como pressão sobre um líder estrangeiro para seu benefício político, o que viola a Constituição dos EUA, como lembrou entretanto Pelosi. Trump já esta terça-feira remeteu para amanhã a revelação das transcrições da conversa que teve com o presidente ucraniano, onde indica não ter havido qualquer chantagem.

Entretanto, Donald Trump já reagiu no Twitter, indicando que se trata de uma caça às bruxas e diz mesmo ser “assédio presidencial”.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Um dos motivos pelos quais Pelosi terá evitado seguir a via da tentativa do impeachment está relacionado com as poucas garantias dele ser bem sucedido. Pode, inclusive, ter o efeito contrário ao pretendido (afastar um presidente). A verdade é que nunca um presidente norte-americano foi afastado num processo do chamado impeachment. O que esteve mais perto foi Richard Nixon, mas após o caso do Watergate demitiu-se em 1974 antes do processo poder ser desencadeado.

O exemplo mais recente é o de Bill Clinton, em 1998. O ex-presidente atravessou um processo semelhante depois de ter mentido sobre o seu caso com Monica Lewinski – foi acusado de perjúrio e de obstrução da justiça.

O pedido feito pela Câmara dos Representantes em dezembro de 1998, não foi seguido pelo Senado, que o absolveu em fevereiro de 1999 (seria preciso uma maioria de dois terços para a condenação, que não foi conseguida). Na altura, Clinton não só se manteve no cargo como acabou por não sair prejudicado e manter-se em funções até ao fim do mandato, em 2001.