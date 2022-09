Depois dos chips, agora pode faltar vidro para os carros

Motor 24 14 Setembro, 2022 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fabrico do vidro envolve ingredientes como a sílica, óxido de cálcio e óxido de sódio, e requer grandes quantidades de gás natural para a sua fundição a altas temperaturas. Como os preços da energia na Europa não param de aumentar desde a invasão da Ucrânia, é possível que a indústria automóvel venha a deparar-se com um novo problema na cadeia de fornecimento.

Quem avisa é Silja Pieh, chefe de estratégia da Audi, em declarações recentes ao "Wall Street Journal", onde explica que, caso a Rússia pare o fornecimento de gás para a Alemanha, uma nova crise de falta de componentes afetará a indústria.

De acordo com a mesma fonte, o Grupo VW está já a armazenar janelas e para-brisas em stocks adicionais para a maioria dos seus modelos, antecipando a escassez do vidro, que afetará de igual modo outras áreas da indústria.

Nos últimos meses, foram registados aumentos de até 90%, por exemplo, no custo das garrafas de vidro para a água, o leite ou a cerveja, com reflexo óbvio e direto no preço de venda dos referidos produtos.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt