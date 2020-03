Deputado do CDS-PP entra em quarentena por causa do coronavírus

O deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira entrou hoje em quarentena na sequência do surto de Covid-19, disse à agência Lusa fonte do partido.

João Gonçalves Pereira foi aconselhado pelo líder parlamentar centrista, Telmo Correia, a fazer um período de quarentena depois de ter estado em contacto com a ex-presidente do partido Assunção Cristas, que por sua vez contactou com um infetado com o novo coronavírus.

Gonçalves Pereira torna-se assim no primeiro caso conhecido de um deputado a entrar em período de quarentena na sequência do surto de Covid-19.

Assunção Cristas iniciou também hoje um período de quarentena, depois de saber que tinha estado em contacto com um doente infetado com o novo coronavírus.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A China registou nas últimas 24 horas 15 novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.

Até à meia-noite de quarta-feira (16:00 horas em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11, para 3.169. No total, o país soma 80.793 infetados.