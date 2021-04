Desconfinamento avança, mas dever geral de recolhimento mantém-se

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas durante após a reunião do Conselho de Ministros no Centro Cultural de Belém, Lisboa, 15 de abril de 2021. Segundo António Costa, após a análise da evolução da taxa de incidência e do ritmo de transmissão do vírus da covid-19, o Governo considerou hoje que era possível "evoluir para a próxima etapa do processo de desconfinamento", ou seja, a terceira fase do plano que arranca na próxima segunda-feira © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O país vai avançar, na sua generalidade, para a terceira fase do desconfinamento, mas o dever geral de recolhimento mantém-se para toda a população.

"O dever geral de recolhimento mantém-se, mas tem exceções", sublinhou o primeiro-ministro na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros que aprovou as medidas para a nova fase de desconfinamento. "O que as medidas de desconfinamento vão fazendo é alargar a medida da exceção", frisou o chefe do governo.

O executivo aprovou esta quinta-feira um novo passo no calendário de reabertura do país em que a generalidade dos concelhos avança para a terceira fase do desconfinamento, de acordo com o calendário anunciado em março.

"Houve uma fase muito limitada em que só podíamos sair de casa para ir às compras de bens alimentares. Depois podíamos sair de casa para compra em qualquer tipo de loja, mas apenas ao postigo. Agora podemos ir para ir às lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua. A partir de segunda-feira podemos sair de casa para ir a qualquer loja qualquer que seja a sua dimensão ou centro comercial, salvo naqueles 11 concelhos que não passam para a fase seguinte do processo de desconfinamento", indicou António Costa.

Mas o dever geral de recolhimento continua a vigorar. ""As pessoas devem ter, na medida do possível, a contenção na circulação nos contactos sociais", sublinhou, acrescentando que "temos hoje uma incidência baixa porque os portugueses a conquistaram num processo de confinamento muito doloroso e a única forma é continuando a ter os comportamentos o mais adequados possível a esta situação."

"Sempre que possamos ficar em casa, devemos ficar em casa. Sempre que possamos diminuir os contactos sociais devemos diminuir para evitar que a pandemia volte a crescer", recomendou.