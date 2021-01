DGS alerta para números falsos de novos casos a circular nas redes sociais

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. © TIAGO PETINGA/POOL/LUSA

Através das redes sociais, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para falsos números de casos positivos a circular nas redes sociais, recomendando que os portugueses não partilhem informações falsas.

"Os números que estão a circular nas redes sociais relativamente aos casos de COVID-19 em Portugal são falsos. A informação oficial é a que consta no boletim da DGS, que será divulgado ao início da tarde, como habitualmente, após um processo aprofundado de verificação", é possível ler no Facebook da DGS.

O alerta da DGS chega depois de, ao longo dos últimos dias, terem circulado números de casos e óbitos através das plataformas digitais, nomeadamente através do WhatsApp. Já no ano passado, na primeira vaga da pandemia, a DGS alertou para as informações falsas que circulavam através das redes sociais.

Esta quarta-feira, ainda antes da publicação do boletim epidemiológico da DGS circulava nas redes sociais a indicação de que os óbitos poderiam aproximar-se dos 300. Mais tarde, o boletim acabaria por revelar um número de 219 mortos nas 24 horas anteriores.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, tinha indicado que os números de quarta-feira estariam próximos dos 290 mortos. "Eu penso até que são mais mortes do que 219, são 290, é mais grave", afirmou o Presidente. Mais tarde, questionado sobre a disparidade entre os números da DGS e a informação que tinha indicado aos jornalistas indicou que se tratava de "um lapso".

Em entrevista à RTP, Marta Temido também abordou a questão do número de mortos, mencionando que a diferença entre os números dados por Marcelo e o boletim da DGS era um mal-entendido.