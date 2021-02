DGS com nova estratégia de testagem, com testes alargados a todos os contactos e rastreios regulares

(Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

A Direção-Geral de Saúde (DGS) vai adotar uma nova estratégia de testagem, de acordo com uma nota partilhada esta quarta-feira. A entidade nota que "acompanha a evidência científica, as recomendações internacionais e o consenso de peritos e parceiros nacionais e internacionais, nas suas recomendações para o combate à pandemia", o que leva à revisão "em permanência" das recomendações adotadas.

Atendendo à situação atual, "quer pela emergência das novas variantes de SARS-CoV-2, quer pela diminuição da incidência diária de casos de infeção", a DGS vai atualizar as orientações, com o objetivo de "reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado". Além disso, outro dos objetivos passa também por "otimizar a capacidade laboratorial do país."

As novas orientações da DGS incluem o alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos, sejam eles considerados de alto ou de baixo risco.

A estratégica contempla ainda a disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e ainda "a implementação de rastreios regulares em determinados contextos, como as escolas e setores de atividade com elevada exposição social. Neste grupo estão incluídos trabalhadores de fábricas ou trabalhadores da construção civil, exemplifica a nota da DGS.

Na mesma comunicação, a entidade liderada por Graça Freitas recorda que "utilização de TRAg tem sido progressivamente alargada, quer ao nível dos locais onde os TRAg podem ser realizados, quer ao nível dos profissionais que os podem realizar."

Na reunião com especialistas no Infarmed, que decorreu esta terça-feira, Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, alertou que as atuais medidas adotadas, como as escolas encerradas, por exemplo, terão de continuar por "um período de dois meses" para reduzir o número de camas ocupadas em cuidados intensivos abaixo das 200. O mesmo especialista indicou ainda que, para um possível aliviar de medidas, é necessário que a incidência acumulada a 14 dias se mantenha abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes.

Ainda antes da reunião no Infarmed, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes indicava ao Jornal de Notícias que a reabertura de escolas ao ensino presencial só deverá ocorrer quando os casos de infeção atingirem uma média diário de 3500 a 4 mil casos.