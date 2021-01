DGS: Mais 293 mortos e 12 435 casos com covid-19 em Portugal

Lisboa, 24/09/2020 -Reportagem nas instala›es provis—rias das urgncia de covid-19 do Hospital de Santa Maria.(PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

Morreram 293 pessoas nas últimas 24 horas com covid-19 em Portugal e foram confirmados 12 453 novos casos, segundo o boletim diário deste sábado da Direção-Geral de Saúde (DGS) - dados referentes a sexta-feira.

O número de casos ativos baixou e é agora menos 1 872 do que no dia anterior, passando para 179 939 pessoas com covid-19 em Portugal. Também há menos 142 contactos em vigilância.

O número de internados nas unidades de cuidados intensivos subiu para 843, mais 37 do que no dia anterior. Mas o número de internados nos hospitais do país baixou para 6 544, uma redução de 83, em termos diários.

Segundo o boletim da DGS, há mais 14 014 recuperados, tendo o número crescido para 518 900.

Com estes dados divulgados hoje, eleva-se para 12 179 o número total de óbitos registados em Portugal atribuídos a covid-19, o que corresponde a cerca de 0,12% da população total.

Portugal vai passar a estar sob o décimo estado de emergência, que entra em vigor a partir deste domingo, 31 de janeiro, até 14 de fevereiro, e traz medidas ainda mais restritivas. Além das medidas que já estavam em vigor, que incluem confinamento da população e fecho das escolas e estabelecimentos comerciais, os portugueses vão passar a estar proibidos de sair do país a partir de domingo.

Portugal tem seguido a estratégia adotada na maioria dos restantes países europeus, de optar pelo confinamento da população e fecho de algum comércio e restauração, para tentar travar a epidemia do novo coronavírus este Inverno.

Em França, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou ontem que o país desistiu de avançar para um terceiro confinamento devido aos riscos de haver desobediência civil. O anúncio foi feito no final de um Conselho de Defesa extraordinário convocado pelo Presidente Emmanuel Macron. Uma das decisões tomadas foi a de encerrar as fronteiras a todos os países de fora da União Europeia.

