DGS: Mais 303 mortos e 9 498 casos com covid-19 em Portugal

Morreram 303 pessoas nas últimas 24 horas com covid-19 em Portugal e foram confirmados 9 498 novos casos, segundo o boletim diário deste sábado da Direção-Geral de Saúde (DGS) - dados referentes a sábado.

A DGS adianta que há mais 7 511 casos de recuperados no país, o que perfaz um total de 526 411.

O número de casos ativos aumentou 1 684 face a sexta-feira, passando para 181 623 pessoas com covid-19 em Portugal. Segundo a DGS, há menos 1 374 contactos em vigilância.

O número de internados nas unidades de cuidados intensivos subiu para 858, mais 15 do que no dia anterior. Quanto ao número de internados com covid-19 nos hospitais do país, cresceu para 6 694, uma subida de 150, em termos diários.

Com estes dados divulgados este domingo, eleva-se para 12 482 o número total de óbitos registados em Portugal atribuídos a covid-19, o que corresponde a 1,7% do total de casos confirmados no país desde o início da epidemia.

Quanto ao número de casos, somam agora os 720 316 desde o início da epidemia. O aumento de casos em janeiro tem ocorrido em simultâneo com o número recorde de testes que estão a ser efetuados no país. Portugal está a realizar uma média de 52 mil testes ao novo coronavírus por dia em janeiro, segundo dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Em dezembro o país estava a fazer uma média de 34 mil testes por dia.

Segundo dados oficiais, morreram 634 pessoas em Portugal no dia 30 de janeiro, mais 26 do que no dia anterior e acima dos 378 óbitos observados no mesmo dia de 2020. Do total de óbitos, 493 foram relativos a pessoas com mais de 75 anos de idade, o que corresponde a 78% do total. Somando os óbitos de pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos de idade, 92% dos óbitos registados no país no dia 30 de janeiro foram de pessoas com mais de 65 anos.

De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, a determinação de causa de morte por covid-19 ocorre quando existe "uma morte resultante de uma doença clinicamente compatível, num caso de covid-19 provável ou confirmado". Mesmo que um paciente sofra de outras patologias, como cancro por exemplo, se tiver testado positivo ou apresentado sintomas compatíveis com covid-19, o óbito fica registado como morte por covid-19.

Portugal entrou este domingo no décimo estado de emergência, que estará em vigor até 14 de fevereiro, e traz medidas ainda mais restritivas. Além das medidas que já estavam em vigor, que incluem confinamento da população e fecho das escolas e estabelecimentos comerciais, os portugueses vão passar a estar proibidos de sair do país a partir de domingo.

Portugal tem seguido a estratégia adotada na maioria dos restantes países europeus, de optar pelo confinamento da população e fecho de algum comércio e restauração, para tentar travar a epidemia do novo coronavírus este Inverno.

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, anunciou este domingo que o seu país vai receber alguns dos doentes portugueses em cuidados intensivos por covid-19.

