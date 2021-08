DGS: Portugal com nove mortes e 2.112 novos casos nas últimas 24 horas

Braga, 06/12/2020 (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Portugal regista este domingo nove mortes e 2.112 novos casos de positivos a covid-19 nas últimas 24 horas, assim como um aumento nos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 708 pessoas, mais 27 do que no sábado, e, dessas, 152 estão nos cuidados intensivos, sendo mais sete do que no dia anterior.

O Norte é hoje a região com mais novos casos ativos (802) das últimas 24 horas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 657.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (cinco) e nas regiões Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma).

Os dados divulgados pela DGS revelam que há 45.465 casos ativos em todo o país.

Há agora 1.226 novos recuperados, que totalizam 956.316 desde o início da pandemia. As autoridades de saúde têm em vigilância, nas últimas 24 horas, 50.355 pessoas, menos 283 do que no dia anterior.

Desde março de 2020, foram atribuídos 17.639 óbitos à doença em Portugal e registaram-se 1.019.420 casos positivos confirmados.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Desde o início da pandemia, a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 657 novos casos nas últimas 24 horas, contabiliza até agora 397.161 casos de infeção confirmados e 7.549 mortes.

Na região Norte foram registadas 802 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 392.633 casos de infeção e 5.482 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro, são mais 309 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, acumulando-se 135.663 infeções e 3.072 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 62 casos, totalizando 36.153 infeções e 1.004 mortos.

Na região do Algarve o boletim regista 198 novos casos, acumulando-se 37.940 infeções e 420 mortos.

A região Autónoma da Madeira regista 58 novos casos, somando 11.453 infeções e 72 mortes.

Os Açores têm hoje 26 novos casos, contabilizando 8.417 casos confirmados e 40 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Já se registaram em Portugal 469.641 casos positivos do novo coronavírus em homens e 549.052 em mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 727 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais atribuídas à doença, 9.266 eram homens e 8.373 mulheres.

Foram atribuídos à covid-19 pelo menos 4.423.173 óbitos em todo o mundo, entre mais de 211,3 milhões de casos positivos do novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.