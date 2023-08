DGS recomenda medidas adicionais face ao aumento da temperatura

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Direção-Geral da Saúde recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais, como a ingestão de água, face ao aumento da temperatura prevista para os próximos dias, que pode chegar aos 40 graus em algumas localidades.

Em dias de temperaturas elevadas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda aumentar a ingestão de água, pelo menos 1,5 litros por dia, ou de sumos de fruta natural, sem açúcar, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior.

A DGS aconselha ainda a dar "atenção especial" aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

Deve assegurar-se que as crianças bebem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. A mesma indicação é dada para os idosos e pessoas que vivam isoladas.

"As crianças com menos de seis meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta", reforça a DGS.

Escolher as horas de menor calor para viajar de carro e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol são outros dos conselhos que a DGS deixa na sua página de internet.

Nos dias de maior calor, é aconselhado procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados, pelo menos 2 a 3 horas por dia e evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas.

Deve-se utilizar "protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina", informa ainda a DGS.

A autoridade de saúde recomenda também a utilização de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta.

Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24, através do número 808 24 24 24.

"Para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso mantenha-se informado, hidratado e fresco", reforça a DGS.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um aumento da temperatura nos próximos dias, alertando que as temperaturas máximas podem atingir valores próximos dos 40 graus.

Segundo a nota da DGS, em algumas zonas do país, a temperatura poderá atingir, "pontualmente, os 44 graus".

"As noites terão temperaturas mínimas elevadas, com valores superiores a 20 graus em grande parte do território, podendo mesmo ser de 25 graus em alguns locais do Algarve, Alentejo e na Beira Interior", lê-se na nota.