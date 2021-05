DGS regista quatro mortes e 258 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

A Direção Geral de Saúde reportou nesta terça-feira mais quatro mortes (três na região de Lisboa e Vale do Tejo e um no Norte) e 258 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. O número de internamentos hospitalares recuou para 296, menos 26, com 87 doentes nos cuidados intensivos, menos três do que ontem.

Segundo o boletim diário da DGS, o total de óbitos associados à covid-19 é de 16 981 de, desde início da pandemia. Já foram reportados 837 715 casos positivos desde março do ano passado. O número de recuperados subiu para 797 901, contabilizando mais 777 nas últimas 24 horas.

Estão ativos no nosso País, neste momento, 22 833 casos (menos 523 do que ontem). O número de contactos em vigilância por parte das autoridades desceu também: são menos 443, num total de 23 556.

Atualizado pela última vez ontem, o índice de transmissibilidade da covid-19, o chamado R(t), desceu de 0,98 na sexta-feira para 0,96 na segunda. Já a taxa de incidência baixou de 66,9 na sexta, a nível nacional, para 64,4, na segunda - em Portugal continental caiu de 64,3 para 62,0, segundo a atualização dos dados dos parâmetros estabelecidos para gerir a velocidade de desconfinamento do país. Estes dados são atualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

