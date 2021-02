DGS reporta 41 mortes e 718 casos confirmados nas últimas 24 horas

Um elemento da equipa médica cuida de um paciente hospitalizado na Unidade de Cuidados Intensivos covid-19 do Hospital Santa Maria, em Lisboa, 11 de fevereiro de 2021. O Hospital Santa Maria conta ao dia de hoje com 271 doentes internados com 64 destes doentes internados nos Cuidados Intensivos covid-19, o número máximo atingido até ao dia de hoje neste Hospital. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021). MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

As autoridades de saúde portuguesas dão este domingo conta de mais 41 óbitos e 718 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, num número significativamente inferior aos registos das últimas semanas, ao mesmo tempo que o número de internamentos se mantém em queda.

O relatório diário da Direção Geral de Saúde indica que são agora 484 os internados em unidades de cuidados intensivos, menos oito que no dia anterior, com número total de internamentos a diminuir para 2165 (menos 15 do que os reportados no sábado).

Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou mais 718 casos de infeção com o novo coronavírus, um número diário bastante abaixo dos registos das últimas semanas. A média de novos casos, nos sete dias até 24 de fevereiro, esteve em 1274 casos, de acordo com dados do INE que apontam para registos em mínimos que não se verificavam desde início de outubro. No último domingo, a DGS contabilizava 1186 casos.

Foram reportadas também hoje 41 mortes, 26 das quais ocorridas na Área Metropolitana de Lisboa, com mais cinco na região Norte e ouras cinco no Centro. No Alentejo, verificaram-se também três óbitos e no Algarve dois.

