DGS reporta mais 4413 casos e 88 mortes nas últimas 24 horas

A Direção Geral de Saúde reporta este sábado um aumento do número de infeções com o novo coronavírus em 4413 casos, com mais 88 mortes relativamente ao dia de ontem, trazendo o número total de óbitos relacionados com a Covid-19 para 5461.

Os dados do relatório de hoje também apontam mais 4805 recuperados, e dão conta de uma quebra no número de internados em 137 de pessoas. Destes, contam-se menos quatro pessoas em cuidados intensivos.

Nas unidades de cuidados intensivos há agora 503 doentes, com o total de internados nos 3093.

Nos dados das novas infeções, 2078 concentram-se na zona Norte, com a Grande Lisboa a somar mais 1347. Na zona Centro, há mais 738 casos, e no Alentejo mais 130. No Algarve, são reportadas mais 62 infeções, nos Açores 31, e na Madeira 27.

A generalidade dos novos óbitos concentra-se em idades a partir dos 50 anos, mas há a registar neste sábado a morte de uma rapariga na faixa entre os 10 e os 19 anos de idade.

Por regiões, o maior número de mortes das últimas 24 horas sucedeu no Norte, com 38 óbitos, seguido de Lisboa, com 26, e Centro, com 21. Contam-se ainda mais três óbitos no Alentejo.

Por todo o país, permanecem ativos 70 786 casos, menos 480 que no dia anterior. Há 73 977 contactos em vigilância, numa descida de 917 relativamente aos dados de sexta-feira.