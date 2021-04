DGS reporta seis mortes e 566 casos nas últimas 24 horas

Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Abril, 2021 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral de Saúde reporta neste domingo mais seis mortes e 566 novos casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2, no relatório de situação da pandemia publicado diariamente.

A atualização deste fim de semana mantém em 466 o número total de doentes internados com Covid-19, com menos seis pacientes em cuidados intensivos.

De acordo com o boletim, a Grande Lisboa concentra neste domingo 35% dos novos casos reportados, seguida da região Norte, com 32% dos novos casos, e do Centro, com 11%, num dia em que o número de casos ativos a nível nacional tornou a subir, para 25 960 (mais 150 casos). Há 410 recuperados nos dados deste domingo.

A nível nacional, a DGS contabiliza 65,7 casos de infeção por SARS-Cov-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ao passo que o índice de transmissibilidade está agora em 1,02, já no canto inferior direito da matriz de risco com a qual as autoridades de saúde e o governo vigiam a evolução da pandemia e determinam medidas de saúde pública a aplicar.