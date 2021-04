DGS reporta seis mortes e 601 novos casos de infeção confirmados

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Abril, 2021 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral de Saúde reporta neste sábado seis novos óbitos e mais 601 casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim diário do organismo, que aponta também para uma queda nos internamentos.

Segundo os dados reportados, há agora 466 doentes hospitalizados, menos 20 que nos dados reportados na sexta-feira, com 119 internamentos em unidades de cuidados intensivos (menos nove que um dia antes).

A região Norte concentra 36% dos novos casos, com a Área Metropolitana de Lisboa a registar 25% dos números adicionais de casos ativos, cujo total recua nas últimas 24 horas para um total de 25 810 (menos 90).

A nível nacional, a DGS contabiliza 65,7 casos de infeção por SARS-Cov-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ao passo que o índice de transmissibilidade está agora em 1,02, já no canto inferior direito da matriz de risco com a qual as autoridades de saúde e o governo vigiam a evolução da pandemia e determinam medidas de saúde pública a aplicar.