DGS: "Terceira vaga teve pico a 29 de janeiro"

"A terceira vaga teve pico a 29 de janeiro e tem tido variação semanal de menos 24%. A 30 de janeiro incidência era de 1200 casos por 100 mil habitantes, hoje já será menor", afirmou André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção Geral de Saúde (DGS), durante a reunião desta terça-feira no Infarmed.

"A região de Lisboa e Vale do Tejo tem, na maioria dos municípios, têm incidência de mais de 960 casos por 100 mil habitantes e em alguns concelhos superior a 1920. À data de hoje a situação é mais favorável", acrescentou.

No Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00, estão reunidos a maioria dos epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. Os restantes participantes, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência.

Tendência decrescente em todas as idades

André Peralta Santos disse que "todas as idades têm tido uma tendência decrescente. Faixas etárias acima dos 60 anos são alvo de mais internamento. Há um grande aumento da incidência da faixa etária superior a 80 anos, o que ajuda a explicar a pressão sobre os sistema de saúde".

Segundo o especialista, "as hospitalizações talvez estejam a atingir o pico, mas ainda não é conhecida a tendência real". André Peralta Santos revelou que o "período de janeiro foi, para a região Norte, muito parecido ao que aconteceu em novembro. Região de Lisboa teve um crescimento muito grande em janeiro, multiplicando por quatro a incidência cumulativa, com Península de Setúbal a ter concelhos com incidência superior a 1920 casos por 100 mil habitantes".

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.