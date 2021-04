Dia sem mortes por covid-19 em Portugal. Há 196 casos positivos

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Esta segunda-feira é um dia sem mortes por covid-19 em Portugal. Há 196 novos infetados com o vírus SARS-CoV-2 em Portugal, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Hoje é o segundo dia desde o início da pandemia em que não foram registados óbitos, informa a DGS - antes, tinha ocorrido a 3 de agosto do ano passado.

O número total de óbitos desde início da pandemia mantém-se nos 16 965 e os casos positivos de covid-19 totalizam 834 638. Nas últimas 24 horas, há mais 326 recuperados, num total de 793 011.

Com mais 17 internamentos, estão agira 365 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses. O número de doentes graves caiu para 91, com menos sete esta segunda-feira.

A DGS indica, na atualização do índice de transmissibilidade, o chamado R(t), uma subida ligeira para 0,99 a nível nacional e 1,00 se tivermos só em conta o território continental. A incidência do vírus SARS-CoV-2 numa média a 14 dias desceu: a nível nacional está nos 70,4 infeções por cada 100 mil habitantes e no continente em 67,3 casos por 100 mil habitantes.

Uma descida também no número de casos ativos, que passaram a ser 24 662 (menos 130). Já os contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde subiram 498 para um total de 24 811.

© DGS

