Dificuldade em recrutar? 5 dicas para atrair melhores candidatos

À primeira vista pode não parecer algo muito complexo, contratar uma ou mais Pessoas para uma vaga, mas o desafio começa na atração e identificação dos melhores Candidatos. Entenda-se como melhores Candidatos aqueles que correspondem às exigências técnicas, comportamentais e sociais da Organização.

O sucesso é o objetivo de qualquer empresa, mas este não será alcançado sem as competências, qualidade do trabalho desenvolvido pelos seus Colaboradores e sem o engagement dos mesmos.

Neste artigo pretendemos fornecer-lhe dicas sobre como a sua Empresa pode recrutar os melhores Candidatos.

1. BASEAR O PROCESSO DE RECRUTAMENTO NO DESCRITIVO E ANÁLISE FUNCIONAL

O descritivo e análise funcional é um instrumento transversal que permite gerir a distribuição de tarefas e responsabilidades, procurando aumentar a flexibilidade e eficácia da Empresa.

Um correto descritivo funcional clarifica as atribuições e responsabilidades de cada membro da Equipa e permite recolher informação crucial para diversos processos da Empresa, entre os quais o processo de Recrutamento e Seleção. Este instrumento permite assegurar uma seleção mais objetiva. Para além disto, a comparação do perfil do Candidato com a vaga em aberto será mais aproximada da realidade.

2. ANALISAR O MEIO MAIS ADEQUADO PARA A DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE EMPREGO

Os meios utilizados para a divulgação da oferta de emprego devem seguir um propósito de acordo com o perfil do Candidato a recrutar. São vários os meios utilizados para divulgação de ofertas de emprego. Contudo, nos dias de hoje, as Pessoas estão mais próximas do "mundo" Digital, pelo que existe uma aposta neste sentido.

As redes sociais estão, cada vez mais, a assumir um papel importante na área de Recursos Humanos, sendo já uma ferramenta utilizada na procura de novos talentos ou em processos de recrutamento de Colaboradores especializados.

Para além desta ferramenta digital existem outras, que também consideramos estratégicas, nas quais estão assentes os processos de Recrutamento e Seleção. Este, em conjunto com a existência de uma base de dados diversificada e a disponibilização de ferramentas de avaliação de Candidatos, é um dos principais motivos pelos quais as Empresas recorrem a serviços especializados de Recrutamento e Seleção.

3. SER TRANSPARENTE DURANTE TODO O PROCESSO

É importante existir abertura e transparência ao longo do processo, entre todos os envolvidos, para que as expectativas de ambas as partes estejam alinhadas com a realidade.

4. INVESTIR NO EMPLOYER BRANDING

Se a sua Empresa conseguir posicionar a sua imagem/marca transmitindo os seus valores, a sua missão e visão, a identificação do Candidato "ideal" estará facilitada. Desta forma, a capacidade de atração de Candidatos será diretamente proporcional ao seu investimento neste âmbito.

Neste ponto, é fundamental conhecer as estratégias que permitem melhorar o ambiente de trabalho da sua Organização, aumentando o índice de recomendação da sua Empresa, por parte dos seus Colaboradores.

5. PROMOVA UMA BOA EXPERIÊNCIA

Vivemos tempos em que uma experiência positiva marca a diferença no mercado. A sua Organização ao ser reconhecida por proporcionar uma vivência positiva aos seus Colaboradores, irá conseguir a atração de um elevado número de candidaturas.

É também importante marcar positivamente a experiência dos Candidatos ao longo de todo o processo de seleção até à decisão final, o que irá proporcionar a recomendação da sua Empresa e que fiquem atentos às próximas ofertas de emprego.

Por Ana Silva, Marketing e Comunicação da Multitempo, do Grupo RHmais