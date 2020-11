Digitalização do local de trabalho traz maior desconexão entre colaboradores e empresa, diz estudo

© Pixabay

A empresa especializada em recursos humanos e outsourcing, Adecco, acaba de lançar o estudo Future of Work post-covid: Bridging divides for shared prosperity, que revela uma progressiva desconexão do local de trabalho por parte dos colaboradores.

Entre os diversos fatores apontados pelo estudo para esta "desunião", encontra-se a digitalização do local de trabalho. "A pandemia acelerou a transformação digital em todos os setores e desbloqueou novas oportunidades de crescimento", começa por indicar a Adecco, em comunicado.

Perante esta nova realidade, os líderes empresariais envolvidos na análise revelaram-se otimistas quanto aos benefícios que este fenómeno poderá trazer ao local de trabalho. Já da parte dos colaboradores, apenas 35% partilharam da mesma opinião, mostrando-se apreensivos quanto ao impacto da automatização nos empregos, sendo que as mulheres (43%) apresentaram-se menos otimistas, em comparação aos homens (39%).

De acordo com a Adecco, esta diferença de expectativas poderá traduzir uma "maior polarização da mão-de-obra no futuro", com os líderes a não reconhecerem as preocupações dos colaboradores e a "não tomarem as medidas certas para os envolver na transformação da mão-de-obra", remata a empresa, em comunicado.

Com colaboradoras prejudicadas, "ganhos obtidos em termos de igualdade de género, diversidade e inclusão, durante a última década" poderão ser perdidos, sublinha.

Importância do bem-estar dos colaboradores

O assunto da segurança dos trabalhadores dividiu as opiniões entre os líderes e os colaboradores. Segundo a análise da Adecco, para os colaboradores, a segurança do emprego e o apoio ao rendimento assumem um grande peso - 80% pensam que a sua empresa "deveria dar prioridade à implementação de programas de apoio financeiro", comparativamente com menos de 30% dos líderes.

Também a tranquilidade em torno da segurança do emprego é apontada como uma prioridade para os colaboradores (80%) - já para 50% dos líderes, a mesma não assume esta importância.

"As empresas que respondem às preocupações da sua força de trabalho são suscetíveis de alcançar um desempenho mais forte", nota a Adecco, sublinhando a relevância do bem-estar dos trabalhadores.

Competências fundamentais ao presente e futuro

As competências digitais de ponta, assim como a análise de dados e a ciência dos mesmos, são consideradas fundamentais para 56% dos colaboradores e 54% dos líderes.

Porém, com os desafios que a pandemia veio implementar, segundo a Adecco, "competências transversais relacionadas com a crise, como resiliência e a inteligência emocional" são igualmente essenciais no contexto laboral - apesar de 47% dos trabalhadores considerarem as hard skills as mais importantes, comparativamente com 38% dos líderes.

Líderes e colaboradores dividem-se nas opiniões e expectativas sobre o ambiente de trabalho no futuro, apesar de ambos serem movidos pela mesma ambição: "enfrentar os desafios e aproveitar ao máximo as oportunidades que se avizinham", afirma a líder mundial em soluções de recursos humanos.

A Adecco aponta, por isto, uma aliança forjada entre empresas, governos e indivíduos, como uma mais-valia para o futuro no mercado de trabalho.