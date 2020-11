Dinheiro Vivo estreia podcasts

© DR

Um pequeno passo tecnológico, um grande passo para o site Dinheiro Vivo e para o reforço da estratégia digital do Global Media Group (GMG). A estreia de podcasts de economia no site Dinheiro Vivo traduz a aposta da marca de informação e do grupo em novos formatos e novas plataformas, sempre com inovação e pertinência jornalística.

Os primeiros podcasts elegem as entrevistas mais pertinentes e recentes do programa "A Vida do Dinheiro", com a assinatura do Dinheiro Vivo e da TSF, e por onde passam os principais decisores públicos e privados que mexem com a economía do país. Além disso, é inaugurado um novo conteúdo: Conversas Glocais, um podcast que se debruça sobre a economia e o poder internacional, sem perder o olhar local.

O Dinheiro Vivo estreou também um novo site em meados de outubro, mais precisamente na semana do Orçamento do Estado. Mais fácil de ler, mais simples de navegar e com novos conteúdos. Surpreende com nova imagem e tem uma estratégia de crescimento reforçada.

Construído totalmente a pensar na experiência do leitor, tem um novo grafismo e evolui tecnologicamente, acompanhando a crescente utilização no mobile. Muda a arrumação das secções para uma consulta mais rápida e intuitiva e estreia novos formatos de textos, vídeos, áudios ou infografias. Inaugura novas rubricas e responde às dúvidas dos leitores. E vai continuar a inovar no vídeo, áudio e podcasts.

Está tudo aqui mesmo, em dinheirovivo.pt.