Diogo Costa e Enzo Fernández sobem na bolsa

Diogo Costa © Pedro Correia/Global Imagens

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional, e Enzo Fernández, médio argentino do Benfica, são os novos jogadores mais valiosos da liga portuguesa. Os dois valem, de acordo com os dados compilados pelo Transfermarkt, site especializado em mercado futebolístico, 35 milhões de euros.

Fernández teve a subida mais espetacular desde a última atualização: cresceu 15 milhões em valor de mercado, fruto do seu papel visceral no excelente início de temporada dos encarnados, sob o comando do alemão Roger Schmidt. O preço de Costa, por sua vez, cresceu 10 milhões, tornando-o o sexto mais caro do mundo na sua posição - atrás apenas dos consagrados Courtois, Donnarumma, Alisson, Ederson e Oblak.

A completar o pódio, ex-aequo também, os dois ex-líderes: os internacionais portugueses Otávio e Pote. O dragão e o leão não decresceram, no entanto. Ao manterem o seu valor, 30 milhões, apenas foram ultrapassados na curva pelos dois novos comandantes do ranking.

No top-ten dos mais caros do futebol português, sem surpresa, apenas jogadores dos três grandes, além dos citados Diogo Costa, Enzo Fernández, Otávio e Pote.

O leão inglês Edwards vale 25 milhões, tanto quanto o seu companheiro de equipa espanhol, Porro, os benfiquistas Gonçalo Ramos e Rafa Silva custam, respetivamente, menos um e menos dois milhões, este último empatado com o sportinguista Gonçalo Inácio, e o dragão Pepê, avaliado em 22 milhões, completa a lista.

Quatro leões, três águias e três dragões. Para encontrar alguém além do trio de pesos pesados, é preciso recuar ao 17.º mais caro, Ricardo Horta, do Sp. Braga, precificado em 20 milhões pelo Transfermarkt.

Dois jogadores merecem citação especial do site: o citado Edwards, por ter saído pela porta dos fundos do Tottenham e voltado, degrau a degrau, à elite, ao ponto de ter marcado um golaço ao ex-clube pelo Sporting na Liga dos Campeões e António Silva, 20.º mais caro (15 milhões), mas a mais surpreendente revelação da liga, titular, aos 19 anos, do líder Benfica.

Apenas como termo de comparação, o jogador mais caro do mundo é Haaland, norueguês do Manchester City, avaliado em 170 milhões, colega de equipa do mais bem cotado português, Bernardo Silva, 16.º do planeta, ao preço de 80 milhões, mais do que Enzo e Diogo Costa juntos.