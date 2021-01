Diretora do Centro Distrital de Setúbal demite-se depois de polémica com vacinas

Maia, 19/06/2020 - Balcão da Segurança Social da na Maia. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

A diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social pediu a demissão depois da polémica de alegada vacinação indevida de funcionários.

"A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções. O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira", refere uma nota do Instituto de Segurança Social.

"Conforme já publicamente divulgado, o Instituto da Segurança Social abriu esta quinta-feira um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades, aguardando-se as respetivas conclusões", acrescenta o comunicado.

Natividade Coelho, agora demissionária, estará entre as pessoas que foram vacinadas contra a covid-19.

A SIC avançou na quinta-feira que o centro distrital da Segurança Social de Setúbal vacinou 126 funcionários, incluindo diretores de unidade e de núcleos, que foram integrados numa lista onde só deveriam estar utentes e trabalhadores de lares e de cuidados continuados do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida.

A vacinação aos 126 funcionários decorreu na passada sexta-feira, nas instalações do INATEL de Setúbal.

