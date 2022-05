Do moinho à casa luxuosa de praia, 16 dos melhores Airbnb em Portugal

Um moinho histórico em Setúbal, uma casa de praia luxuosa na Comporta e até uma quinta para grupos no Douro, são alguns dos exemplos Airbnb segundo uma seleção feita pela revista americana de lifestyle e viagens, Condé Nast Traveler. A revista apresenta 16 dos melhores alojamentos de Airbnb em Portugal, que estão dispersos pelo país, com preços médios por noite que variam entre os 56 e 1199 euros.

Norte

Quinta de Villa Franca, Douro (veja a foto na galeria de imagens deste e de todos os alojamentos)

Começamos por uma quinta no Douro, Quinta de Villa Franca, sendo esta mais direcionada para grupos. Antiga casa de família, com sete quartos e com espaço para 14 pessoas. Por noite, custa a partir de 474 euros, dependendo da altura do ano e o alojamento dispõe de uma cozinha ampla, uma sala de estar, zona para refeições e um espaço exterior com piscina.

Quinta do Olival Loft Farmhouse, Vale do Douro

Como o nome indica, é uma quinta mais rural, um local mais abrigado para quem quiser afastar-se um pouco da cidade. Desde armários mais rústicos, a janelas grandes, do chão ao teto, obras de arte, tapetes com padrões brilhantes, sem faltar a piscina, este é o local em que pode passar uma noite pelo preço médio de 537 euros.

GuestReady, Gaia

Um apartamento de luxo, moderno, uma ampla varanda privada com vista para o rio e para a Ponte D. Luís, é o alojamento que o Airbnb apresenta para quem quer estar mais perto das atrações da cidade. O preço médio por noite ronda os 56 euros.

Estúdio urbano, Porto

Uma casa de pedra, com cinco estúdios, paredes altas pintadas da cor terracota e uma piscina. Cada estúdio tem uma cama de casal, banheira, sala de jantar, escritório e cozinha. A noite custa ronda os 84 euros.

Centro

Lofted studio, Aveiro

A cidade conhecida por ser a "Veneza portuguesa" e pelos ovos-moles, apresenta um loft chique, com uma vista para os canais. No interior tem um estilo minimalista e moderno. O preço médio por noite é de 94 euros.

Casa Flores, Coimbra

Esta casa localiza-se na cordilheira mais alta de Portugal continental. A propriedade acomoda apenas dois hóspedes, ou seja, acaba por ser uma estadia mais tranquila a dois. O preço médio ronda os 60 euros por noite.

Camping bus retro, Leiria

Se procura uma estadia mais prática e descontraída, tem aqui uma autocaravana renovada com dois andares, cozinha, área de jantar, casa de banho, quarto e sala de estar. O andar de cima ainda dispõe de mais um quarto. E Ainda tem uma piscina privativa. A noite custa à volta de 125 euros.

Sul

Cabana 2, Comporta

No centro da Comporta e a cerca de dois minutos da praia, esta cabana alberga até quatro pessoas e tem uma ampla área para aproveitar o sol português. O preço médio por noite anda à volta dos 174 euros.

Casa das Pérgolas, Comporta

Este é um alojamento com praia a cinco minutos de distância, com um interior minimalista, piscina privada. O preço por noite anda em torno dos 405 euros.

Apartamento burguês, Lisboa

Pode fazer uma pausa na vida citadina neste alojamento e apreciar a vista para o aqueduto de Lisboa. Local perto da estação de metro do Rato e da paragem do elétrico 24. O preço por noite é de 104 euros.

Charme & Design, Cascais

Este Airbnb, feito para apreciar a paisagem lisboeta com tranquilidade, tem no seu interior uma decoração minimalista, tons neutros e detalhes em madeira clara. Com piscina exterior, jardim, churrasqueira e ainda vista para a serra de Sintra. A noite custa por volta dos 187 euros.

Moinho de vento, Almada

Para quem quer passar uma noite tranquila no campo, é o local indicado. Mesmo do outro lado de Lisboa, junto às margens do Tejo, está o moinho histórico que foi convertido num local para dormidas. Com uma área de estar confortável, janela com vista para o rio e para a capital e um design minimalista, pode ficar alojado por 98 euros por noite.

Moinho histórico, Setúbal

Para quem procura um alojamento diferente de todos, um moinho talvez seja um local que nunca tenha pensado. Mas tem agora a possibilidade de ficar num. Este é um moinho de vento renovado nos arredores de Setúbal, com uma decoração mais histórica, escadas de pedra e com um terraço no último andar, com vista para o mar. A noite custa cerca de 143 euros.

Casa Alfazema, Lagos

Um alojamento mais quente no verão, para desfrutar das praias no Algarve, é a propriedade com tons creme, móveis de madeira clara e plantas suspensas. Dispõe de uma cozinha rústica, um pátio amplo com mesas para refeições ao ar livre, um chuveiro ao ar livre e uma piscina privada. A noite custa cerca de 193 euros.

Vila Palacial, Faro

O mínimo são sete noites, com o valor de 1199 euros, por noite. Este é o alojamento situado na freguesia de Vale Formoso, é uma vila de cor creme, com uma cozinha moderna, uma área de jantar mais elegante, vários quartos e uma piscina cercada por vegetação.

CASA AM MEER, Faro

Este é um alojamento com decoração em estilo marroquino e para quem procura uma alternativa às casas comuns. Desde o contraste entre o laranja tijolo e os brancos a redor da propriedade, a estadia custa cerca de 169 euros.