Domingos Soares Franco distinguido com o Prémio Personalidade do Ano no Vinho

Domingos Soares Franco, enólogo que soma 40 vindimas e 39 anos na empresa da sua família, a José Maria da Fonseca, acaba de ser distinguido com o Prémio "Personalidade do Ano no Vinho", pela Revista de Vinhos.

Para a Revista de Vinhos, esta nomeação fica a dever-se ao papel fundamental que Domingos Soares Franco assumiu no desenvolvimento do setor do vinho em Portugal.

Depois de percorrer o mundo à procura dos melhores equipamentos e de ter dedicado grande parte do seu trabalho a testar e replantar vinhas, tornou ainda mais diverso o campo experimental de castas da sua família. Domingos, é um novo-mundista, que através do seu percurso e formação nos EUA, trouxe com ele a necessidade de reinventar a forma de fazer vinho em Portugal.

A Revista descreve Domingos Franco, embaixador da José Maria da Fonseca, como um "nome incontornável da enologia" portuguesa, "dos mais conhecedores das tendências internacionais, que tanto pode assumir o blend de um moscatel fortificado extraordinário como surpreender-nos com um vinho sem álcool".

O enólogo afirma, em nota de imprensa, estar "extremamente contente e agradecido pela Revista de Vinhos me ter nomeado como "Personalidade do Ano". Para Domingos, agora é tempo de abrandar, mas sempre a pensar no futuro, na inovação e na tentativa de implementação de novas ideias, sempre com as bases e as raízes do passado.

Como celebração da sua 40º vindima, ainda em 2020, Domingos Soares Franco apresentou os mais recentes lançamentos da Colecção Privada Domingos Soares Franco. Dois novos tintos monovarietais - Colecção Privada DSF Malbec e Colecção Privada DSF Cabernet Sauvignon e a nova colheita e packaging do Colecção Privada DSF Moscatel Cognac.