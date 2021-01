Dona da Zara acelera fecho de lojas em Espanha com o aumento das vendas online

Barcelona, Spain - November 5, 2012: People visit Zara store on November 5, 2012 in Barcelona, Spain. Zara has 1,763 stores and had more than 7 billion EUR revenue in 2009. © Getty Images

Esta estratégia, que já havia sido comunicada no verão de 2020, vê agora o seu processo acelerado. Com as vendas online a registarem um forte crescimento devido à pandemia da covid-19, o grupo dono da Zara prevê fechar, em Espanha, mais 79 lojas até abril.

Segundo a informação avançada pelo jornal espanhol Expansion, a Inditex fechou na última década uma em cada quatro instalações físicas, triplicando o ritmo de encerramento nos últimos cinco anos.

Com vista a abraçar e reforçar as plataformas digitais e o comércio online, a dona da Zara anunciou no verão que iria fechar entre 1.000 a 1.200 lojas em todo o mundo até 2022, data em que é esperado que as receitas do do digital representem 25% da totalidade.

Com esta reorganização, a empresa acredita que a faturação será compensada não só pelas vendas provenientes do online, mas também por outras unidades e marcas do grupo.