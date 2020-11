Donald Trump clama vitória e diz que vai pedir ao Supremo que pare a contagem dos votos

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

"Isto é uma fraude perante o público americano. Isto é um embaraço", disse o presidente Donald Trump, que falou a partir da Casa Branca quando já passa das 2:30 da manhã em Washington, D.C.

"Vamos ao Tribunal Supremo, queremos parar a contagem. Não queremos que encontrem votos às 4 da madrugada. No que me diz respeito, já ganhámos."

Os analistas já tinham avisado que o presidente iria alegar que a eleição está a ser alvo de uma contagem fraudulenta, algo que não corresponde à verdade, sendo que o compasso de espera se deve ao grande aumento do voto por correspondência.

O presidente, que agradeceu o apoio de "milhões e milhões" de pessoas e disse que há quem esteja a tentar privá-los dos direitos, justificou a declaração de vitória com as vantagens prematuras que tem no início da contagem.

Trump sublinhou as vitórias importantes na Flórida, Ohio e Texas. "É claro que ganhámos a Geórgia", disse o presidente, "e também a Carolina do Norte". Nenhum destes estados foi ainda atribuído porque os votos ainda não foram todos contabilizados.

O presidente questionou porque é que ainda não foi declarado vencedor nos estados onde vai à frente na contagem, que não terminou, incluindo Pensilvânia. Aqui, só Filadélfia tem mais de 200 mil votos por contar. "Nem precisamos de todos eles", disse o presidente.