Doze distritos em aviso amarelo e cinco passam a laranja na sexta-feira

(Carlos Manuel Martins/Global Imagens) © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Agosto, 2021 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Doze distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira em aviso amarelo devido ao calor e cinco deles vão passar a aviso laranja na sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 16:00 de sábado.

Nos distritos de Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, o aviso amarelo dura até às 12 de sexta-feira, passando depois para aviso laranja até às 17:00 de domingo, enquanto na Guarda, o aviso será apenas até às 18:00 de sábado.

Também a ilha da Madeira vão estar com aviso amarelo devido às temperaturas elevadas a partir de sexta-feira e até domingo.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na quarta-feira, a Proteção Civil colocou cinco distritos do interior norte, centro e sul em alerta laranja no próximo fim de semana, devido ao risco de incêndio potenciado pelas condições meteorológicas previstas.

Para hoje, o IPMA prevê em Portugal continental subida da temperatura mínima no interior Norte e Centro, céu geralmente limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e no Algarve e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Aveiro e Porto) e os 38º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Viana do Castelo) e os 20º (Castelo Branco).

Para a Madeira são esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira, aguaceiros fracos nas vertentes norte da ilha da Madeira e nas terras altas e vento fraco a moderado.

É ainda aguardada uma subida da temperatura máxima nas terras altas. As temperaturas vão oscilar entre os 21º e os 27º.