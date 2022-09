É isto que gasta o Bugatti de Cristiano Ronaldo a cada 100 quilómetros

Motor24 26 Setembro, 2022 • 10:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Projetado para ser o mais rápido, o mais potente e o mais luxuoso e exclusivo de todos os supercarros, um Bugatti não é, obviamente, para qualquer bolsa. E, quem está disposto a pagar mais de 3 milhões de euros por um Bugatti Chiron, não estará certamente preocupado com a média de consumo do hiperdeportivo franco-italiano... Mas, para o comum dos mortais, são dados como estes de todos os dias que ajudam a relativizar e a entender a dimensão de investimento desta envergadura.

Média de 40 litros em cidade

Contas feitas ao consumo médio da gama de acordo com o ciclo de medição atual (WLTP), entre o Bugatti Centodieci à Voiture Noire, passando pelo Bugatti Divo e todas as diferentes versões do Chiron, os modelos da marca de Moslheim gastam exatamente 23,07 litros por cada 100 quilómetros percorridos.

Significa isto, multiplicando o preço da gasolina 98 em Portugal, que ronda os 2 euros por litro, pelo consumo médio anunciado pela Bugatti, que para fazermos só 100 quilómetros ao volante de um superdesportivo da marca teríamos de desembolsar qualquer coisa como 46 euros - uma viagem Liboa-Porto e regresso custaria mais de 270 euros, só em combustível.

Todos os modelos no catálogo da Bugatti estão equipados com o motor tetraturbo W16 de 8,0 litros, com até 1.600 CV de potência.

Na gama, os mais poupados são o novo Centodieci e o Chiron Super Sport 300+, anunciando entre 17,12 litros/100 km e... 40,31 litros/100 km, que é a média em cidade!

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt