É "natural" que a terceira fase de desconfinamento venha também a ser antecipada

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministro © Mário Cruz/LUSA

Susete Francisco/DN com Dinheiro Vivo 20 Agosto, 2021 • 16:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência (que assegura atualmente a chefia do Governo, durante o período de férias de António Costa), adiantou na conferência de imprensa desta sexta-feira após o Conselho de Ministros extraordinário que é "natural que possamos chegar mais rápido à fase" dos 85% de vacinados, que corresponde a uma terceira etapa do desconfinamento. "A expetativa é que possamos acelerar", disse.

Quanto ao uso de máscara, a ministra remete a questão para a Assembleia da República, sublinhando que esta é uma medida com fortes implicações nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

Sobre a segunda fase do desconfinamento, a ministra anunciou a sua antecipação para a próxima segunda-feira, dia em que entram em vigor novas medidas.

"Chegou o momento de passar à próxima fase", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Com esta decisão avançam desde já as seguintes medidas:

- Restaurantes, cafés e pastelarias passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas;

- Espetáculos culturais com 75% de lotação;

- Eventos (nomeadamente casamentos e batizados) passam a ter um limite máximo de 75% da lotação.

- Atendimento nos serviços públicos sem marcação prévia (esta medida entra em vigor apenas a 1 de setembro);

Há uma outra norma prevista para esta segunda fase, o fim da obrigação do uso de máscara ao ar livre, que se mantém em vigor. Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência (que assegura atualmente a chefia do Governo, durante o período de férias de António Costa) voltou a remeter essa decisão para a Assembleia da República, sublinhando que esta é uma medida com fortes implicações nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.